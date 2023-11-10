(Косенкова) Вера Федоровна
Место рождения
Дата рождения22.09.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1918
Отец: Косенко Федор Алексеевич
Мать: Косенко Мария Ивановна
Фонд 389 Опись 1 Дело 2202 (1918г) Самарская духовная консистория Бузулукский уезд Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка (рождение), Ляхово, Марковка (ро... Показать все