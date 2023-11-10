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(Косенкова) Вера Федоровна

Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.09.1918

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Вычислено 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1918

Отец: Косенко Федор Алексеевич

Мать: Косенко Мария Ивановна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 2202 (1918г) Самарская духовная консистория Бузулукский уезд Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка (рождение), Ляхово, Марковка (ро... Показать все
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