Евсикова Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсикова Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евсиков Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
02.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евсиков Евгений Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсиков Евгений Васильевич

Смерть
Неизвестно