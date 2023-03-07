Пасынков Григорий (Гришка) Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынков Григорий (Гришка) Алексеев

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Место рождения

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1639 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Пасынков Алексей (Олешка) Евстефеев

Мать: не указана

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Пасынкова Анна Прокопьева

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Анна Прокопьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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