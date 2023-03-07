Пасынков Григорий (Гришка) Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: Пасынков Алексей (Олешка) Евстефеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Пасынкова Анна Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710