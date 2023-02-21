Чекалова Ирина Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекалова Ирина Тихонова

Чекалова Ирина Тихонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

12.05.1883 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.
1811 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1840

Муж: Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Чекалов Маркел Иванов

Отец ребёнка: Иван Митрофанович

Бракосочетание
1856 ст.

Муж: Чекалов Селивестр Васильев

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Чекалов Алексей Сильвестрович

Отец ребёнка: Чекалов Селивестр Васильев

Смерть
12.05.1883 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от горячки
Похороны
15.05.1883 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close