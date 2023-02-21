Чекалова Ирина Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти12.05.1883 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1840
Муж: Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Иван Митрофанович
Бракосочетание
1856 ст.
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Чекалов Алексей Сильвестрович
Отец ребёнка: Чекалов Селивестр Васильев
Смерть
12.05.1883 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от горячки
Похороны
15.05.1883 ст.