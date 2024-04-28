Анастасия Герасимова
Место рождения
Дата рождения1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Отец: Герасим Лаврентьев
Бракосочетание
23.01.1900 ст.
Муж: Василий Ильин
Двинь, Торопецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1901 ст.
Отец ребёнка: Василий Ильин
Рождение ребёнка
11.01.1903 ст.
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Василий Ильин
Смерть
Неизвестно