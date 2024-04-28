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Анастасия Герасимова

Место рождения

Спичино, Куньинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: Герасим Лаврентьев

Мать: не указана

Спичино, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Муж: Василий Ильин

Двинь, Торопецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1901 ст.

Сын: Ермаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ильин

Коковкино, Торопецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1903 ст.

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Василий Ильин

Коковкино, Торопецкий уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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