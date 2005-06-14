Лисовский Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовский Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1936

Дата смерти

14.06.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1936

Отец: Лисовский Петр

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
военный, полковник Генштаба, курировал обеспечение войск, Карибский кризис, Вьетнамская и Корейская войны
Смерть
14.06.2005

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