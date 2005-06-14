Лисовский Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1936
Дата смерти14.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1936
Отец: Лисовский Петр
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
военный, полковник Генштаба, курировал обеспечение войск, Карибский кризис, Вьетнамская и Корейская войны
Смерть
14.06.2005