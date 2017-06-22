Максименко (Степихова) София Ивановна
Место рожденияДеревня Юловка Дальнеконстантиновский район Горьковской области
Дата рождения06.10.1925
Дата смерти22.06.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1925
Отец: Степихов Иван Иванович
Мать: Степихова Анна Ивановна
Деревня Юловка Дальнеконстантиновский район Горьковской области
Бракосочетание
08.02.1946
Город Горький
Рождение ребёнка
24.12.1946
Дочь: Чистова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Максименко Иван Матвеевич
Город Горький
Рождение ребёнка
01.04.1950
Дочь: Лазарева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Максименко Иван Матвеевич
Смерть
22.06.2017
Город Нарофоминск