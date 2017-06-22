Максименко (Степихова) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максименко (Степихова) София Ивановна

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Место рождения

Деревня Юловка Дальнеконстантиновский район Горьковской области

Дата рождения

06.10.1925

Дата смерти

22.06.2017

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1925

Отец: Степихов Иван Иванович

Мать: Степихова Анна Ивановна

Деревня Юловка Дальнеконстантиновский район Горьковской области
Бракосочетание
08.02.1946

Муж: Максименко Иван Матвеевич

Город Горький
Рождение ребёнка
24.12.1946

Дочь: Чистова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Максименко Иван Матвеевич

Город Горький
Рождение ребёнка
01.04.1950

Дочь: Лазарева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Максименко Иван Матвеевич

Смерть
22.06.2017
Город Нарофоминск
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