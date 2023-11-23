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Афанасий Яковлев
Афанасий Яковлев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1746
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Яков Иванов
1725 г.р.
Мать
Евдокия Кузьмина
1724 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец:
Яков Иванов
Мать:
Евдокия Кузьмина
Смерть
Неизвестно
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