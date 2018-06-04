Лякоушина Ильина Иринья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лякоушина Ильина Иринья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1930

Дата смерти

04.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1930

Отец: Ильин Григорий Ильич

Мать: Трофимова Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
01.10.1964

Дочь: Пестерова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Лякоушин Василий Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Лякоушин Василий Дмитриевич

Смерть
04.06.2018
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