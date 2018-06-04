Лякоушина Ильина Иринья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1930
Дата смерти04.06.2018
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1930
Отец: Ильин Григорий Ильич
Рождение ребёнка
01.10.1964
Дочь: Пестерова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Лякоушин Василий Дмитриевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Лякоушин Василий Дмитриевич
Смерть
04.06.2018