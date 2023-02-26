Сигаева Мария Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигаева Мария Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Сигаев Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
01.11.1875

Сын: Сигаев Павел Андреев

Отец ребёнка: Сигаев Андрей Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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