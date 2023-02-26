Сигаева Мария Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Сигаев Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
01.11.1875
Сын: Сигаев Павел Андреев
Отец ребёнка: Сигаев Андрей Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно