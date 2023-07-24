Малка неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малка неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1905

Сын: Родос Борис Вениаминович

Отец ребёнка: Родос Вениамин

Рождение ребёнка
02.02.1909

Сын: Родос Яков Вениаминович

Отец ребёнка: Родос Вениамин

Рождение ребёнка
1917

Сын: Родос Иосиф Вениаминович

Отец ребёнка: Родос Вениамин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родос Лев Вениаминович

Отец ребёнка: Родос Вениамин

Смерть
Неизвестно