Малка неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1905
Отец ребёнка: Родос Вениамин
Рождение ребёнка
02.02.1909
Отец ребёнка: Родос Вениамин
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Родос Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Родос Вениамин
Смерть
Неизвестно