Скурихина (Ведерникова) Александра Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкурихина (Ведерникова) Александра Карповна

Скурихина (Ведерникова) Александра Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ведерников Карп Романович

Мать: Ведерникова Ольга

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Хмелинина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Скурихин Василий Миронович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Скурихина Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Скурихин Василий Миронович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Новоселова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Скурихин Василий Миронович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Пономарева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Скурихин Василий Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скурихин Василий Миронович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close