Скурихина (Ведерникова) Александра Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ведерников Карп Романович
Мать: Ведерникова Ольга
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Хмелинина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Скурихин Василий Миронович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Скурихина Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Скурихин Василий Миронович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Новоселова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Скурихин Василий Миронович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Пономарева Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Скурихин Василий Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно