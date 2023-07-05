Киньков Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киньков Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1971
Сын: Киньков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Кинькова Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кинькова Галина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кинькова Галина Васильевна
Мать ребёнка: не указана