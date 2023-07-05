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Киньков Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киньков Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1971

Сын: Киньков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Кинькова Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кинькова Галина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кинькова Галина Васильевна

Мать ребёнка: не указана