Мохова (Трушникова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохова (Трушникова) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Трушников Иван Иванович

Мать: Трушникова Евдокия Максимовна