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Мохова (Трушникова) Ирина Ивановна
Мохова (Трушникова) Ирина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1968
Пол
Женский
Отец
Трушников Иван Иванович
1931 г.р.
Мать
Трушникова Евдокия Максимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец:
Трушников Иван Иванович
Мать:
Трушникова Евдокия Максимовна
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