Аменицкий Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.2004
Дочь: Аменицкая Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Аменицкая Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
20.01.2006
Сын: Аменицкий Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Аменицкая Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
19.03.2017
Сын: Аменицкий Мирон Алексеевич
Мать ребёнка: Аменицкая Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно