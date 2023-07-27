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Аменицкий Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.2004

Дочь: Аменицкая Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Аменицкая Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
20.01.2006

Сын: Аменицкий Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Аменицкая Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
19.03.2017

Сын: Аменицкий Мирон Алексеевич

Мать ребёнка: Аменицкая Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аменицкая Екатерина Николаевна