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Куцев Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1972

Отец: Куцев Василий Иванович

Мать: Куцева (Крапивина) Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куцева Кристина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
03.09.1994

Жена: Куцева (Примакова) Светлана Николаевна

Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.09.1995

Сын: Куцев Александр Александрович

Мать ребёнка: Куцева (Примакова) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
06.08.2003

Дочь: Куцева Ангелина Александровна

Мать ребёнка: Куцева (Примакова) Светлана Николаевна

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