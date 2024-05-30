Куцев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1972
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куцева Кристина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
03.09.1994
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.09.1995
Сын: Куцев Александр Александрович
Мать ребёнка: Куцева (Примакова) Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
06.08.2003
Дочь: Куцева Ангелина Александровна
Мать ребёнка: Куцева (Примакова) Светлана Николаевна