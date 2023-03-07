Прилуков Федор Нестеров
Место рождениядер. что был поч. Шумиловской за Просницею, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
дер. что был поч. Шумиловской за Просницею, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что был поч. Шумиловской за Просницею, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721