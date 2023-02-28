Штырова (Архипова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штырова (Архипова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Архипов Иван Фёдорович

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
02.10.1894

Муж: Штыров Григорий Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.11.1898

Дочь: Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Штыров Григорий Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.08.1900

Сын: Штыров Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Штыров Григорий Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.04.1903

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Штыров Григорий Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.12.1905

Сын: Штыров Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Штыров Григорий Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.07.1907

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Штыров Григорий Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.05.1910

Дочь: Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Штыров Григорий Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.07.1915

Сын: Штыров Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Штыров Григорий Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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