Штырова (Архипова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Архипов Иван Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1894
Рождение ребёнка
05.11.1898
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Штыров Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
24.08.1900
Сын: Штыров Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Штыров Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1903
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Штыров Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
17.12.1905
Сын: Штыров Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Штыров Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
02.07.1907
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Штыров Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1910
Дочь: Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Штыров Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1915
Сын: Штыров Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Штыров Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно