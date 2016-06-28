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Кудрявцев Артём Викторович
Кудрявцев Артём Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.06.2016
Пол
Мужской
Отец
Кудрявцев Алексей Викторович
2009 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2016
Отец:
Кудрявцев Алексей Викторович
Мать: не указана
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