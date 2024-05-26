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Сухов Максим Петрович

Место рождения

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Сухов Петр Глебович

Мать: не указана

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.11.1897 ст.

Жена: Сухова (Копорева) Ульяна Еремеевна

Спас-Утешенье, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 617 Спас-Утешенье 1895-1901 поручители по жениху: деревни Божатковой крестьянин Григорий Андреевич Феоктистов и деревни Ровной крестьянин Петр Федорович Степанов поручители по нев... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1898

Дочь: Сухова Матрона Максимовна

Мать ребёнка: Сухова (Копорева) Ульяна Еремеевна

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 280 д 617 Спас-Утешенье 1895-1901 восприемники: той же деревни крестьянин Гавриил Еремеевич Копорев и крестьянина Ивана Еремеевича Копорева жена Марья Ивановна есть отметка о выдаче сп... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1900 ст.

Сын: Сухов Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Сухова (Копорева) Ульяна Еремеевна

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 280 д 618 Спас-Утешенье 1900, 1902-1903 восприемники: деревни Ровное крестьянин Василий Еремеевич Копорев и крестьянка Марья Ивановна Копорева
Смерть
Неизвестно

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