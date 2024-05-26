Сухов Максим Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Сухов Петр Глебович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1897 ст.
Спас-Утешенье, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 617 Спас-Утешенье 1895-1901 поручители по жениху: деревни Божатковой крестьянин Григорий Андреевич Феоктистов и деревни Ровной крестьянин Петр Федорович Степанов поручители по нев... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1898
Дочь: Сухова Матрона Максимовна
Мать ребёнка: Сухова (Копорева) Ульяна Еремеевна
ГАРО ф 627 оп 280 д 617 Спас-Утешенье 1895-1901 восприемники: той же деревни крестьянин Гавриил Еремеевич Копорев и крестьянина Ивана Еремеевича Копорева жена Марья Ивановна есть отметка о выдаче сп... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1900 ст.
Мать ребёнка: Сухова (Копорева) Ульяна Еремеевна
ГАРО ф 627 оп 280 д 618 Спас-Утешенье 1900, 1902-1903 восприемники: деревни Ровное крестьянин Василий Еремеевич Копорев и крестьянка Марья Ивановна Копорева
Смерть
Неизвестно