Герасимова (Горбачева) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Горбачева) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1958

Отец: Горбачев Владимир Иванович

Мать: Горбачева Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
15.02.1980

Дочь: Фоменкова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Герасимов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
10.03.1980

Дочь: Питина Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Герасимов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
21.06.1990

Дочь: Зотова Мария Cергеевна

Отец ребёнка: Герасимов Сергей Иванович

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