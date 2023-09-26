Герасимова (Горбачева) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1958
Рождение ребёнка
15.02.1980
Дочь: Фоменкова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Герасимов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1980
Дочь: Питина Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Герасимов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1990
Дочь: Зотова Мария Cергеевна
Отец ребёнка: Герасимов Сергей Иванович