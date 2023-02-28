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Строганов Андрей Григорьевич

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Место рождения

Средниково, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Строганов Григорий Яковлевич

Мать: Строганова Анна Ивановна

Средниково, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левина Любовь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1977
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