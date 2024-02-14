Байкова (Байкова) Екатерина Андреевна
Место рожденияр.п.Тума
Дата рождения1879
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Митина (Байкова) Фекла Петровна
Отец ребёнка: Байков Петр Епифанович
Рождение ребёнка
06.11.1903
Отец ребёнка: Байков Петр Епифанович
Рождение ребёнка
05.10.1906
Дочь: Елисеева (Байкова) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Байков Петр Епифанович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Байков Петр Епифанович
Рождение ребёнка
12.07.1910
Дочь: Шишкина (Байкова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Байков Петр Епифанович
Смерть
1964