Байкова (Байкова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайкова (Байкова) Екатерина Андреевна

Байкова (Байкова) Екатерина Андреевна

Место рождения

р.п.Тума

Дата рождения

1879

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Митина (Байкова) Фекла Петровна

Отец ребёнка: Байков Петр Епифанович

Рождение ребёнка
06.11.1903

Сын: Байков Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Байков Петр Епифанович

Рождение ребёнка
05.10.1906

Дочь: Елисеева (Байкова) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Байков Петр Епифанович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Байков Николай Петрович

Отец ребёнка: Байков Петр Епифанович

Рождение ребёнка
12.07.1910

Дочь: Шишкина (Байкова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Байков Петр Епифанович

Смерть
1964

Мы используем куки для улучшения работы сайта.