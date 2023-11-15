Кашаев Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашаев Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашаева Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Алимова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашаев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Алимова Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Мария Сергеевна

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