Яценко (Балицкая) Парасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балицкий Дмитрий
Мать: Балицкая Евгения
Рождение ребёнка
20.10.1932
Дочь: Иськова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Яценко Иван Федосьевич
Рождение ребёнка
31.10.1940
Отец ребёнка: Яценко Иван Федосьевич
Рождение ребёнка
10.07.1944
Дочь: Новохатько Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Яценко Иван Федосьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яценко Иван Федосьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яценко Станислав Иванович
Отец ребёнка: Яценко Иван Федосьевич
Смерть
Неизвестно