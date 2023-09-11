Яценко (Балицкая) Парасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко (Балицкая) Парасковья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балицкий Дмитрий

Мать: Балицкая Евгения

Рождение ребёнка
20.10.1932

Дочь: Иськова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Яценко Иван Федосьевич

Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
31.10.1940

Сын: Яценко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Яценко Иван Федосьевич

Рождение ребёнка
10.07.1944

Дочь: Новохатько Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Яценко Иван Федосьевич

Хороль, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яценко Борис Иванович

Отец ребёнка: Яценко Иван Федосьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яценко Станислав Иванович

Отец ребёнка: Яценко Иван Федосьевич

Смерть
Неизвестно
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