Торопченова Александра Егорова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Торопченов Яков Сергеевич
Отец ребёнка: Торопченов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Торопченов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Торопченов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Торопченов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Торопченов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно