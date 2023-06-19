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Торопченова Александра Егорова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Торопченов Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Торопченов Сергей Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Торопченов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Торопченов Сергей Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Торопченов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Торопченов Сергей Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопченов Сергей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно