Хороших Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хороших Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хороших Алексей Яковлевич

Воронежская обл., Водопьяновский р-н, к/з "Молодая гвардия"
Смерть
Неизвестно
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