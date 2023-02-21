Милостян Максим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.2001
Дочь: Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Милостян Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
27.03.2007
Дочь: Александра Максимовна
Мать ребёнка: Милостян Елена Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно