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Милостян Максим Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.2001

Дочь: Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Милостян Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
27.03.2007

Дочь: Александра Максимовна

Мать ребёнка: Милостян Елена Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милостян Елена Валентиновна

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