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Парфенова Анна Сергеевна
Парфенова Анна Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.?
Пол
Женский
Отец
Парфенов Сергей Николаевич
1969 г.р.
Мать
Парфенова (Смирнова) Наталия Валерьяновна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
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Рождение
17.07.?
Отец:
Парфенов Сергей Николаевич
Мать:
Парфенова Наталия Валерьяновна
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