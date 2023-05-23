Диденко Андрей
Место рожденияРостов-на-Дону, Россия
Дата рождения12.05.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1966
Ростов-на-Дону, Россия
Рождение ребёнка
16.12.1992
Дочь: Оксана
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
03.09.1996
Жена: Диденко Ольга
Краснознаменск, Россия
Рождение ребёнка
30.07.2003
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Диденко Ольга
Москва
Рождение ребёнка
03.01.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Диденко Ольга
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана