Диденко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДиденко Андрей

Диденко Андрей

avatar

Место рождения

Ростов-на-Дону, Россия

Дата рождения

12.05.1966

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1966

Отец: Диденко Анатолий Иванович

Мать: Диденко Анджелина Дмитриевна

Ростов-на-Дону, Россия
Рождение ребёнка
16.12.1992

Дочь: Оксана

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
03.09.1996

Жена: Диденко Ольга

Краснознаменск, Россия
Рождение ребёнка
30.07.2003

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Диденко Ольга

Москва
Рождение ребёнка
03.01.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диденко Ольга

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана