Саплев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Саплев Иван
Мать: ..
Рождение ребёнка
1925
Сын: Саплев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Филлипенкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1928
Дочь: Хорева Лида Александровна
Мать ребёнка: Филлипенкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Стогова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Филлипенкова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1936
Дочь: Филатова Вера Александровна
Мать ребёнка: Филлипенкова Александра Ивановна
Смерть
1941