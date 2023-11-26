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Саплев Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Саплев Иван

Мать: ..

Рождение ребёнка
1925

Сын: Саплев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Филлипенкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1928

Дочь: Хорева Лида Александровна

Мать ребёнка: Филлипенкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Стогова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Филлипенкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1936

Дочь: Филатова Вера Александровна

Мать ребёнка: Филлипенкова Александра Ивановна

Смерть
1941
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