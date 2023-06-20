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Afanasiy
Afanasiy
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1820
Пол
Мужской
Отец
Afanasiy
1770 г.р.
Мать
Darja
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Afanasiy
Мать:
Darja
Смерть
1820
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