Afanasiy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Afanasiy

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Afanasiy

Мать: Darja

Смерть
1820