Шульминская (Сербиновская) МАРИЯ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульминская (Сербиновская) МАРИЯ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: МАРТА ПАВЛОВНА

Отец ребёнка: Шульминский ПАВЕЛ ИППОЛИТОВИЧ

Рождение ребёнка
1868

Сын: Шульминский АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Отец ребёнка: Шульминский ПАВЕЛ ИППОЛИТОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульминский ПАВЕЛ ИППОЛИТОВИЧ

Смерть
Неизвестно