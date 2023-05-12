Шульминская (Сербиновская) МАРИЯ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: МАРТА ПАВЛОВНА
Отец ребёнка: Шульминский ПАВЕЛ ИППОЛИТОВИЧ
Рождение ребёнка
1868
Сын: Шульминский АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Отец ребёнка: Шульминский ПАВЕЛ ИППОЛИТОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно