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Мамсуров Мамсур Муссаевич
Мамсуров Мамсур Муссаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Мамсуров Мусса
1882 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Мамсуров Мусса
Мать:
?
Смерть
1943
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