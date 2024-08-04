Фабиано (Скоринже) Лучия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фабиано Стефан Стефанович (Степанович)
Отец ребёнка: Фабиано Стефан (Степан) Леонардович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Фабиано Леонард Стефанович (Степанович)
Отец ребёнка: Фабиано Стефан (Степан) Леонардович
Рождение ребёнка
29.05.1910
Сын: Фабиано Севастьян Стефанович (Степанович)
Отец ребёнка: Фабиано Стефан (Степан) Леонардович