Фабиано (Скоринже) Лучия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФабиано (Скоринже) Лучия

Фабиано (Скоринже) Лучия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фабиано Стефан Стефанович (Степанович)

Отец ребёнка: Фабиано Стефан (Степан) Леонардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фабиано Стефан (Степан) Леонардович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Фабиано Леонард Стефанович (Степанович)

Отец ребёнка: Фабиано Стефан (Степан) Леонардович

Рождение ребёнка
29.05.1910

Сын: Фабиано Севастьян Стефанович (Степанович)

Отец ребёнка: Фабиано Стефан (Степан) Леонардович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.