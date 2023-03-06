Рассохина Марина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассохина Марина Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1962

Отец: Рассохин Олег Васильевич

Мать: Соловьева Тамара Леонидовна

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