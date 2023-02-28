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Евстроп Петров

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1785 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Пётр

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Евдоким Евстрапов

Мать ребёнка: Марфа Варфоломиева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Иван Евстропов

Мать ребёнка: Марфа Варфоломиева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Федосья Евстрапова

Мать ребёнка: Марфа Варфоломиева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
22
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Варфоломиева

Смерть
Неизвестно
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