Евстроп Петров
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Евдоким Евстрапов
Мать ребёнка: Марфа Варфоломиева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Евстропов
Мать ребёнка: Марфа Варфоломиева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Федосья Евстрапова
Мать ребёнка: Марфа Варфоломиева
Место жительства
1858
22
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Варфоломиева
Смерть
Неизвестно