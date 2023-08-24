Абалакин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Быково, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
1962