Абалакин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбалакин Иван Иванович

Абалакин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Сын: Абалакин Виктор Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Быково, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
1962
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close