Никитина (Зайцева) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Зайцев Петр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Тамара Петровна
Отец ребёнка: Никитин Петр Степанович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Никитин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Никитин Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно