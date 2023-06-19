Никитина (Зайцева) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Зайцева) Александра Петровна

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Зайцев Петр Васильевич

Мать: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Тамара Петровна

Отец ребёнка: Никитин Петр Степанович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Никитин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Никитин Петр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Петр Степанович

Смерть
Неизвестно