Мутыхлеева Анна Евграфовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1903
Дочь: Мутыхлеева Марина Филипповна
Отец ребёнка: Мутыхлеев Филипп Федотович
Рождение ребёнка
11.09.1904 ст.
Сын: Мутыхлеев Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Мутыхлеев Филипп Федотович
Рождение ребёнка
17.01.1907 ст.
Дочь: Мутыхлеева Акилина Федотовна
Отец ребёнка: Мутыхлеев Филипп Федотович
Рождение ребёнка
10.06.1910 ст.
Сын: Мутыхлеев Александр Филиппович
Отец ребёнка: Мутыхлеев Филипп Федотович
Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.07.1911 ст.
Дочь: Мутыхлеева Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Мутыхлеев Филипп Федотович
Рождение ребёнка
08.07.1917
Сын: Мутыхлеев Прокопий Филиппович
Отец ребёнка: Мутыхлеев Филипп Федотович
Рождение ребёнка
30.07.1918
Сын: Мутыхлеев Елизар Филиппович
Отец ребёнка: Мутыхлеев Филипп Федотович
Бракосочетание
Неизвестно