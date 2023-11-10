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Мутыхлеева Анна Евграфовна

Место рождения

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.07.1903

Дочь: Мутыхлеева Марина Филипповна

Отец ребёнка: Мутыхлеев Филипп Федотович

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.09.1904 ст.

Сын: Мутыхлеев Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Мутыхлеев Филипп Федотович

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.01.1907 ст.

Дочь: Мутыхлеева Акилина Федотовна

Отец ребёнка: Мутыхлеев Филипп Федотович

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.06.1910 ст.

Сын: Мутыхлеев Александр Филиппович

Отец ребёнка: Мутыхлеев Филипп Федотович

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.07.1911 ст.

Дочь: Мутыхлеева Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Мутыхлеев Филипп Федотович

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.07.1917

Сын: Мутыхлеев Прокопий Филиппович

Отец ребёнка: Мутыхлеев Филипп Федотович

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.07.1918

Сын: Мутыхлеев Елизар Филиппович

Отец ребёнка: Мутыхлеев Филипп Федотович

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мутыхлеев Филипп Федотович

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