Булдакова (Булдакова) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения08.07.1909 ст.
Дата смерти09.06.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
08.07.1909 ст.
день 8.07.1909 , крещение .07 Александра поч. Ветошевский крестьянин Степан Амельянович Булдаков и законная жена Пелагия Иванова оба православные Населенный пункт той же деревни крестьянин Павел Дми... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.06.1911 ст.
Причина смерти: от кори | день 9.06.1911 , день похорон .06 поч. Ветошовский крестьянин Степан Емельянов Булдаков дочь и Александра 1год 11 мес от кори ГАКО Ф237 ОП 226 Д 1334