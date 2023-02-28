Булдакова (Булдакова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова (Булдакова) Александра Степановна

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Место рождения

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

08.07.1909 ст.

Дата смерти

09.06.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1909 ст.

Отец: Булдаков Степан Емильянов

Мать: Булдакова Пелагея Ивановна

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
день 8.07.1909 , крещение .07 Александра поч. Ветошевский крестьянин Степан Амельянович Булдаков и законная жена Пелагия Иванова оба православные Населенный пункт той же деревни крестьянин Павел Дми... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
09.06.1911 ст.
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: от кори | день 9.06.1911 , день похорон .06 поч. Ветошовский крестьянин Степан Емельянов Булдаков дочь и Александра 1год 11 мес от кори ГАКО Ф237 ОП 226 Д 1334
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