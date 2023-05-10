Сысоева Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

06.03.1926

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: Грешникова Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сысоев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сысоев Николай Павлович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сысоев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Сысоев Николай Павлович

Рождение ребёнка
21.04.1911

Сын: Сысоев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Сысоев Николай Павлович

Рождение ребёнка
04.04.1913

Дочь: Сысоева Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Сысоев Николай Павлович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Сысоев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Сысоев Николай Павлович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Сысоев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Сысоев Николай Павлович

Рождение ребёнка
16.05.1924

Дочь: Сысоева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Сысоев Николай Павлович

Смерть
06.03.1926
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Сысоева Тоня Николаевна

Отец ребёнка: Сысоев Николай Павлович