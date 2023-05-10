Сысоева Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти06.03.1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сысоев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сысоев Николай Павлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Сысоев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Сысоев Николай Павлович
Рождение ребёнка
21.04.1911
Сын: Сысоев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Сысоев Николай Павлович
Рождение ребёнка
04.04.1913
Дочь: Сысоева Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Сысоев Николай Павлович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Сысоев Николай Павлович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Сысоев Николай Павлович
Рождение ребёнка
16.05.1924
Дочь: Сысоева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сысоев Николай Павлович
Смерть
06.03.1926
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Сысоева Тоня Николаевна
Отец ребёнка: Сысоев Николай Павлович