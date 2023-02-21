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Панкратова (Морозенкова) Александра Захаровна

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Место рождения

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия

Дата рождения

23.11.1898 ст.

Дата смерти

25.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1898 ст.

Отец: Морозенков Захарий Васильевич

Мать: Морозенкова Акилина Васильевна

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
15.09.1934

Дочь: Сизикова Вера Тарасовна

Отец ребёнка: не указан

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Иван Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
25.04.1991
Согра, Горьковский муниципальный район, Омская область
От старости
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