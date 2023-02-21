Панкратова (Морозенкова) Александра Захаровна
Место рождениясело Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Дата рождения23.11.1898 ст.
Дата смерти25.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1898 ст.
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
15.09.1934
Дочь: Сизикова Вера Тарасовна
Отец ребёнка: не указан
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Иван Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
25.04.1991
Согра, Горьковский муниципальный район, Омская область
От старости