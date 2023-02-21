Маклакова (Зворыгина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклакова (Зворыгина) Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1923

Дата смерти

05.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1923

Отец: Зворыгин Василий Андреевич

Мать: Зворыгина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
12.10.1952

Дочь: Любанова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Маклаков Иван Васильвич

Рождение ребёнка
12.07.1954

Дочь: Мамаева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Маклаков Иван Васильвич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маклаков Иван Васильвич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маклаков Иван Васильвич

Смерть
05.06.1987
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