Маклакова (Зворыгина) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1923
Дата смерти05.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1923
Рождение ребёнка
12.10.1952
Дочь: Любанова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Маклаков Иван Васильвич
Рождение ребёнка
12.07.1954
Дочь: Мамаева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Маклаков Иван Васильвич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маклаков Иван Васильвич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1987