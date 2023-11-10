Кощеева (Чермных) Параскева Павлова
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Кощеева Дарья Антонова
Отец ребёнка: Кощеев Антон Васильев
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Кощеева Феодора Антонова
Отец ребёнка: Кощеев Антон Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кощеев Петр Антонов
Отец ребёнка: Кощеев Антон Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно