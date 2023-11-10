Кощеева (Чермных) Параскева Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Чермных) Параскева Павлова

Место рождения

Вверх под левою над ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Вверх под левою над ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Кощеева Дарья Антонова

Отец ребёнка: Кощеев Антон Васильев

Сунцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Кощеева Феодора Антонова

Отец ребёнка: Кощеев Антон Васильев

Сунцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кощеев Петр Антонов

Отец ребёнка: Кощеев Антон Васильев

Сунцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Антон Васильев

Смерть
Неизвестно
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