Гуляев Трофим
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Гуляев Нестер
Мать: Гуляева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Гуляев Иван
Мать ребёнка: Гуляева Фетинья Федуловна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Пестимия
Мать ребёнка: Гуляева Фетинья Федуловна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Гуляев Иванъян ?
Мать ребёнка: Гуляева Фетинья Федуловна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Гуляев Перфим
Мать ребёнка: Гуляева Фетинья Федуловна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Гуляева Фетинья Федуловна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Гуляев Григорий
Мать ребёнка: Гуляева Фетинья Федуловна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Чистякова Александра
Мать ребёнка: Гуляева Фетинья Федуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858