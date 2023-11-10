Гуляев Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев Трофим

Место рождения

Починок Пахомов, Нейский район, Костромская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

1821 г.р.

Дети

Около 1839 г.р.
Около 1847 г.р.
Около 1848 г.р.
Около 1850 г.р.
Около 1854 г.р.
Около 1856 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Гуляев Нестер

Мать: Гуляева Дарья

Починок Пахомов, Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Гуляев Иван

Мать ребёнка: Гуляева Фетинья Федуловна

Починок Пахомов, Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Пестимия

Мать ребёнка: Гуляева Фетинья Федуловна

Починок Пахомов, Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Гуляев Иванъян ?

Мать ребёнка: Гуляева Фетинья Федуловна

Починок Пахомов, Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Гуляев Перфим

Мать ребёнка: Гуляева Фетинья Федуловна

Починок Пахомов, Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Гуляева Фетинья Федуловна

Починок Пахомов, Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Гуляев Григорий

Мать ребёнка: Гуляева Фетинья Федуловна

Починок Пахомов, Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Чистякова Александра

Мать ребёнка: Гуляева Фетинья Федуловна

Починок Пахомов, Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Фетинья Федуловна

Смерть
После 1858
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