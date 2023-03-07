Салтыков Осип (Оска) Федоров
Место рожденияпоч. Салтыковской Ивашка Карачева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1628
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1628
Отец: Салтыков Федор Давыдов
Мать: не указана
поч. Салтыковской Ивашка Карачева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Салтыковской Ивашка Карачева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646