Сергеев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сергеев Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Посад, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Марфа Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Акулина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно