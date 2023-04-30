Сергеев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сергеев Василий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Посад, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Марфа Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Акулина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Алексей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно