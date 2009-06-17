Ус Любовь Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ус Любовь Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.2009

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.2009

Отец: Ус Егор Евгеньевич

Мать: не указана

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