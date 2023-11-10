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(Московкина) Ксения Васильевна

Место рождения

Братково, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

18.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1877

Отец: Московкин Василий Иванович

Мать: Мария Федоровна

Братково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1899

Сын: Селезнев (слизнев) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Слизнев Иван Андреевич

Шулепово, Савцынская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1901

Сын: Иоаким

Отец ребёнка: Слизнев Иван Андреевич

Шулепово, Савцынская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1904

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Слизнев Иван Андреевич

Шулепово, Савцынская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1906

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Слизнев Иван Андреевич

Шулепово, Савцынская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1908

Сын: Петр

Отец ребёнка: Слизнев Иван Андреевич

Шулепово, Савцынская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1911

Дочь: Попова Евдокия

Отец ребёнка: Слизнев Иван Андреевич

Шулепово, Савцынская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1913

Дочь: Забазнова Матренв

Отец ребёнка: Слизнев Иван Андреевич

Шулепово, Савцынская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1917

Сын: Стефан

Отец ребёнка: Слизнев Иван Андреевич

Шулепово, Савцынская волость, Кашинский уезд
Смерть
Неизвестно
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