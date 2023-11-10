(Московкина) Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1877
Отец: Московкин Василий Иванович
Мать: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
02.06.1899
Сын: Селезнев (слизнев) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Слизнев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
04.09.1901
Сын: Иоаким
Отец ребёнка: Слизнев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
15.07.1904
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Слизнев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
12.07.1906
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Слизнев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
21.12.1908
Сын: Петр
Отец ребёнка: Слизнев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
20.02.1911
Дочь: Попова Евдокия
Отец ребёнка: Слизнев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
20.02.1913
Дочь: Забазнова Матренв
Отец ребёнка: Слизнев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
02.08.1917
Сын: Стефан
Отец ребёнка: Слизнев Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно